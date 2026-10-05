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İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda araçta 16 düzensiz göçmen bulundu

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İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda araçta 16 düzensiz göçmen bulundu
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İzmir'de deniz yoluyla yurt dışına düzensiz göçmen kaçışını organize edenlere yönelik çalışmada durdurulan araçta 16 düzensiz göçmen tespit edildi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, olay kapsamında 1 kişinin tutuklandığı ve şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(İZMİR) - İzmir'de deniz yoluyla yurt dışına düzensiz göçmen kaçışını organize eden yapılara yönelik çalışma kapsamında bir araç durduruldu. Araçta 16 düzensiz göçmen tespit edilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü, olay kapsamında 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir'in sahil hattından deniz yoluyla yurt dışına düzensiz göçmen geçişlerini organize ettiği değerlendirilen kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü, Otoyol Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerince ortak çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında, 1 Ekim 2026 tarihinde İzmir-Çeşme Otoyolu Karaburun gişeleri mevkisinde bir araç durduruldu. Araçta yapılan kontrolde, Nijerya uyruklu 1, Çad uyruklu 3, Etiyopya uyruklu 10 ve Sudan uyruklu 2 kişi olmak üzere toplam 16 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili araç sürücüsü B.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin adli işlemlerinin Urla Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda sürdüğü belirtildi. Olay kapsamında 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığının, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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