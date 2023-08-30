İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümü ve Zafer Bayramı, İzmir'de coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk töreniyle başlarken, törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, siyasi parti il başkanları, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çelenk töreninde İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Atatürk heykeline çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk töreni sona erdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kutlama

Kutlamalar İzmir Valiliğinde gerçekleşen tebrikat töreniyle devam ederken, ardından il protokolü ve askeri erkan Cumhuriyet Meydanı'daki yerini tekrardan aldı. Vatandaşlar ellerinde bayraklarla kutlamalara eşlik ederken ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu. Ardından Topçu Üsteğmen Yusuf Kabakçı, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Konuşmanın ardından program resmi askeri geçit töreniyle sona ererken, kutlamalara Ege Ordusu Garnizon Komutanlığı bandosu da renk kattı. - İZMİR