İzmir'de 3 Kişinin Yaşamını Yitirdiği Kazada Tırı İşleten Lojistik Firmanın Yetkilisi Gözaltına Alındı

(İZMİR) – İzmir'in Bornova ilçesinde tırın karşı şeride geçerek aralarında polis aracı ve kamyonun da bulunduğu 10 araca çarptığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, aracı işleten lojistik firmanın yetkilisi gözaltına alındı.

Bornova ilçesi İstanbul Caddesi Topçu Tugayı Lojmanları mevkisinde dün meydana gelen kazada, Manisa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan tır kontrolden çıkarak karşı şeride geçmişti. Aralarında polis aracı ve kamyonun da bulunduğu 10 araca çarpan tırın neden olduğu zincirleme kazada polis memuru Serkan Hızlı şehit olmuş, 2 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada 1'i polis 4 kişi de yaralanmıştı.

Kazanın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, kazaya karışan tırı işleten lojistik firmanın yetkilisinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

