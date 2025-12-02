Haberler

İzmir'de 11 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
İzmir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama sırasında, hakkında 11 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D. isimli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

İzmir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada, hakkında 11 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) ekiplerince 2 Aralık 2025'te gerçekleştirilen çalışmalarda, C.D. adlı kişinin GBT–UYAP sorgusunda 11 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüphelinin "kasten öldürme", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan C.D., işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
