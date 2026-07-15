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İzmir Buca'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Buca ilçesinde otoban kenarında çıkan yangın, ekiplerin 6 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

(İZMİR) - İzmir'in Buca ilçesinde, Çevreyolu Gökdere'de otoban kenarında çıkan yangın ekiplerin çalışmaları sonrasında kontrol altına alındı.

İzmir'de Buca Çevreyolu Gökdere mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otoban kenarında öğle saatlerinde çıkan yangına ilk müdahale saat 13.05'te yapıldı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına hava ve kara araçlarıyla müdahale ederken ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmalarının sonunda yangın kontrol altına alındı.

Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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