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İzmir Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Gaziler Günü'nde gazileri ziyaret etti

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İzmir Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Gaziler Günü'nde gazileri ziyaret etti
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İzmir'in Bayındır ilçesinde Kaymakam Murat Mete, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan gazileri ve ailelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde gazilerin talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Mete, devletin her zaman gazilerin ve ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

İzmir'in Bayındır İlçe Kaymakamı Murat Mete, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan gaziler ve ailelerini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde gazilerin hal ve hatırlarını soran Kaymakam Mete'ye; İlçe Emniyet Müdürü Özgür Dinç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Eşmeli, İlçe Müftüsü Muhammet Meral ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Özmanav eşlik etti. Heyet, ziyaretler sırasında gazilerle yakından ilgilenerek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Gazilerin vatan ve millet uğruna gösterdikleri fedakarlıklara dikkat çeken Kaymakam Mete, devletin her zaman gazilerin ve ailelerinin yanında olduğunu ifade etti. 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayarak gazilere sağlık, huzur ve esenlik dileklerini ileten Mete, kahramanların fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını ve her zaman baş tacı olduklarını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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