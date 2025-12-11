İzmir Barosu'ndan, Duruşmaya "Cuma Namazı Arası" Kararına Tepki

(İZMİR) - İzmir Barosu, Menderes Adliyesi'nde görülen bir duruşmaya, hakimin "cuma namazı" arası vermesine tepki göstererek, "Laiklik ilkesi gereğince, yargılama faaliyetleri dinsel ihtiyaçlara göre düzenlenemez. Laiklik ilkesine aykırı şekilde duruşmaya ara veren mahkeme hakimi suç işlemiştir" açıklamasını yaptı.

İzmir Barosu'nun yazılı açıklamasında, Menderes'te görülen bir davaya hakimin, "cuma namazı" gerekçesiyle ara verdiğini ve durumun tutanaklara yansıdığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anayasanın 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu yazılıdır ve anayasanın üstünlüğü ilkesi gereğince yargı mensupları da bu ilkelere uygun davranmakla yükümlüdür. Laiklik ilkesi gereğince, yargılama faaliyetleri dinsel ihtiyaçlara göre düzenlenemez. Ceza mahkemelerinde uygulanacak usul, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda açıkça düzenlenmiş olup laiklik ilkesine aykırı şekilde duruşmaya ara veren mahkeme hakimi suç işlemiştir. Yüzyıllardır verilen mücadele ve ödenen bedellerle kazanılan laikliğe aykırı şekilde duruşmaya ara verilmesi kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerine aykırı olan bu uygulamayı reddediyor, İzmir Barosu olarak Cumhuriyet'in temel ilkelerine her koşulda sahip çıkacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz."