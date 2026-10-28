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İzmir Barosu Başkanı Sökmen, yönetimiyle Başsavcı Yeldan’ı ziyaret etti

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İzmir Barosu Başkanı Sökmen, yönetimiyle Başsavcı Yeldan’ı ziyaret etti
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İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen ve yeni yönetim kurulu, Başsavcı Ali Yeldan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette savunma makamının önemi ve yargı kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi değerlendirildi; Yeldan, Sökmen ve yönetime teşekkür ederek başarılar diledi.

İzmir Barosu Başkanlığına seçilen Av. Serhat Sökmen ve yeni yönetim kurulu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ı makamında ziyaret etti.

İzmir Barosu Başkanlığına seçilen Av. Serhat Sökmen, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, yargının kurucu unsurlarından olan savunma makamının önemi, hukuk devleti ilkesi, adalet hizmetlerinin etkinliği ve yargı kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, nazik ziyaretlerinden dolayı İzmir Barosu Başkanı Av. Serhat Sökmen ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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