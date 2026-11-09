Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Aliağa'da HABAŞ'a ait tesiste patlama meydana geldi, ekipler sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Aliağa'da HABAŞ'a ait tesiste patlama meydana geldi, ekipler sevk edildi Haber Videosunu İzle
İzmir Aliağa'da HABAŞ'a ait tesiste patlama meydana geldi, ekipler sevk edildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ'a ait karbondioksit dolum tesisinde patlama meydana geldiği öğrenildi. Patlamanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

(İZMİR) - İzmir'in Aliağa ilçesinde üretim faaliyetlerini sürdüren HABAŞ'a ait karbondioksit dolum tesisinde patlama meydana geldiği öğrenildi.

Patlamanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin sürdüğü belirtildi. Patlamada yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
İsrailli turistler tekne çalışanını suya atıp dalga geçti! Savunmaları pes dedirtti

İsrailli turistlerin şımarıklığına bakın! Savunmaları olaydan beter
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili İnan'dan milletin parasına göz dikenlere rest: Demir yumruk gibi çökeceğiz15

Milletin parasına göz dikenlere rest: Demir yumruk gibi çökeceğiz
Emre Belözoğlu'nun teknik ekibini görenler aynı yorumu yaptı11

5-0'lık maçın ardından çekildi, herkes aynı yorumu yaptı
Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi54

Video çekip G.Saraylı Kürtlere seslendi: Şerefiniz ve haysiyetiniz...
Leroy Sane'nin eşinden skandal iddia! Yer yerinden oynayacak

Sane'nin eşinden skandal iddia! Yer yerinden oynayacak

İsrail'de esrarengiz hareketlilik! Rus askeri uçağı iniş yaptı

Görüntü İsrail'den! Gece yarısı gizemli uçuş
COP31 bugün Antalya'da başlıyor! Dünyanın geleceği masaya yatırılacak: İşte ilk günün gündemi

Dünyanın kalbi burada atıyor! İnsanlığın kaderi şekillenecek
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesi 5 yıl sonra konuştu! Anne: İçim yangın yerine döndü

Başak'ın odasını ilk günkü gibi saklıyorlar! Acıları dinmedi