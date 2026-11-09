İzmir Aliağa'da HABAŞ'a ait tesiste patlama meydana geldi, ekipler sevk edildi

İzmir Aliağa'da HABAŞ'a ait tesiste patlama meydana geldi, ekipler sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ'a ait karbondioksit dolum tesisinde patlama meydana geldiği öğrenildi. Patlamanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
(İZMİR) - İzmir'in Aliağa ilçesinde üretim faaliyetlerini sürdüren HABAŞ'a ait karbondioksit dolum tesisinde patlama meydana geldiği öğrenildi.
Patlamanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin sürdüğü belirtildi. Patlamada yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: ANKA