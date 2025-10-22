Haberler

İzlanda'da İlk Defa Sivrisinek Görüldü

Hava sıcaklıklarının rekor seviyede yükselmesiyle birlikte, Sivrisineklerin görülmediği bilinen İzlanda'da ilk kez sivrisinek tespit edildi. Amatör doğa gözlemcisi, bulduğu sinekleri tanımlamak için doğa bilimleri enstitüsüne gönderdi.

Sivrisineklerin görülmediği iki yerden biri olarak bilinen İzlanda'da hava sıcaklıklarının rekor seviyede yükselmesinin ardından ilk kez sivrisinek görüldü.

İzlanda'da hava sıcaklıklarının rekor seviyede yükselmesinin ardından ilk kez sivrisinek görüldü. Yerel basında yer alan habere göre, böceklerle ilgilenen amatör doğa gözlemcisi Bjorn Hjaltason geçtiğimiz haftalarda ıslatılmış ipler kullanarak güve gözlemi yaparken sivrisineklerle karşılaştı. Hjaltason'un bulduğu sivrisineklerin iki dişi ve bir erkek olduğu açıklandı. Bulduğu sivrisineklerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Hjaltason, sinekleri "garip bir sinek" olarak tanımlayarak, "Bu daha önce görmediğim bir şey" dedi.

Hjaltason, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in güneybatısındaki bir buzul vadisi olan Kjs'ta bulunan sivrisinekleri tanımlanabilmesi için İzlanda Doğa Bilimleri Enstitüsü'ne gönderdi. Yapılan incelemelerin ardından sivrisineklerin kış mevsimini başarıyla atlatabilen az sayıdaki türlerden biri olan Culiseta annulata olduğu doğrulandı.

Uzman entomolog Matthias Alfredsson, açıklamasında bu tür sineklerin Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaygın görüldüğünü ancak İzlanda'ya nasıl geldiğinin gizemini kuruduğunu söyledi.

İzlanda'da artan sıcaklıklar

İzlanda, Antarktika ile birlikte sivrisineklerin görülmediği iki yerden biri olarak biliniyor. İzlanda'nın soğuk iklimi ve böceklerin üreyebileceği durgun su kaynaklarının bulunmaması, ülkenin eskiden sivrisineklerin bulunmamasının temel nedenleri arasında gösteriliyor. Ancak, bu yıl ülkede hava sıcaklıkların rekor seviyede artış gösterdi. İzlanda Meteoroloji Ofisi'nden yapılan açıklamada, ülkede Mayıs ayında genellikle 20C'nin üzerinde sıcaklıklar nadiren görüldüğü ve söz konusu sıcaklıkların da 2 ila 3 günden fazla sürmediği belirtildi. Ancak bu yıl, ülkenin farklı bölgelerinde bu eşiğin 10 gün üst üste aşıldığı vurgulandı. Ayrıca, İzlanda'nın en sıcak günlerinin ise Mayıs ayında kaydedildiği belirtilen açıklamada, sıcaklıkların 26.6 dereceye kadar yükseldiği bildirildi. - REYKJAVİK

