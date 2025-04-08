İYİ Parti İzmir'de Roman Komisyonu Kuruldu

(İZMİR) – İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı bünyesinde Roman vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek ve toplumsal entegrasyonu güçlendirmek amacıyla Roman Komisyonu kuruldu. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, "İYİ Parti olarak Roman yurttaşların sorunlarına çözüm üretmek ve temsiliyet sağlamak için bu komisyonu kuruldu. Bu eşit yurttaşlık ilkesinin somut bir yansımasıdır. Sadece seçimlerde değil her zaman Roman yurttaşların yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz" dedi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Roman Komisyonumuzun Toplumsal Politikalar Başkanlığı bünyesinde kurulduğunu duyurmak istiyoruz. İYİ Parti olarak Roman yurttaşların sorunlarına çözüm üretmek ve temsiliyet sağlamak için bu komisyonu kuruldu. Bu eşit yurttaşlık ilkesinin somut bir yansımasıdır. Sadece seçimlerde değil her zaman Roman yurttaşların yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. İnanıyoruz ki İzmir'den yükselen bu ses Türkiye genelinde de örnek teşkil edecek ve Roman toplumuna yönelik politikaların daha kapsayıcı hale getirilmesine katkı sağlayacaktır."

Komisyon Başkanı Hüseyin Han ise yaptığı konuşmada, Roman toplumunun karşılaştığı sosyal ve ekonomik sorunlara dikkati çekti. Han, şöyle devam etti:

"Bugün burada, toplumumuzun önemli bir parçası olan Roman vatandaşlarımızın haklarını ve yaşam standartlarını daha ileriye taşımak amacıyla İyi Parti İzmir İl Başkanlığı bünyesinde kurulan Romanlardan Sorumlu Komisyon başkanlığının kuruluşunu duyurmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Komisyonumuzun temel hedefleri arasında: Roman vatandaşlarımızın yaşadığı sosyal ve ekonomik sorunları yerinde tespit etmek, bu sorunlara yönelik sürdürülebilir politika önerileri geliştirmek, yerel yönetimler ve kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışarak kalıcı çözümler üretmek, roman gençlerin eğitim ve istihdam süreçlerine aktif katılımını artıracak projeler tasarlamak, toplumda Romanlara yönelik önyargıları kıracak farkındalık faaliyetleri yürütmek yer almaktadır. Amacımız, Roman vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, istihdam ve barınma gibi temel hizmetlere erişimini artırmak ve toplumda karşılaştıkları önyargı ve ayrımcılıkla etkin bir şekilde mücadele etmektir. İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı bünyesinde kurulan bu komisyon, toplumsal entegrasyon ve dayanışmayı güçlendirmek için köprüler kurarak, herkes için daha adil ve eşit bir gelecek inşa etmeye katkı sağlayacaktır."

"Gerçek zenginlik, farklılıklarımızla birlikte kurduğumuz birliğimizdir"

Toplumsal Politikalar Başkanı Hicran Helezür de konuşmasında, Roman toplumunun Türkiye'nin kültürel zenginliğine katkı sunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"8 Nisan Dünya Romanlar Günü sadece bir kutlama değil; aynı zamanda Roman toplumunun kültürel zenginliğini, tarihlerini ve karşılaştıkları zorlukları hatırlamak için de bir fırsattır. Romanlar, yüzyıllardır bu toprakların ayrılmaz bir parçası olmuş, sanatlarıyla, müzikleriyle ve yaşam sevinçleriyle toplumumuza büyük katkılar sunmuşlardır. Ancak, bugün burada yalnızca bir geçmişi anmak için değil, aynı zamanda geleceği daha eşit, daha adil ve daha kapsayıcı inşa etmek için toplandık. Hepimiz biliyoruz ki Roman vatandaşlarımız, eğitimden istihdama, barınmadan sosyal haklara kadar birçok alanda hala çeşitli engellerle karşılaşıyor. Eğitime erişimde yaşanan sıkıntılar, iş bulma süreçlerinde karşılaşılan önyargılar ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi konusundaki eksiklikler, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu eşitsizlikleri gidermek, hepimizin insanlık borcudur. Birlikte daha güçlü bir toplum inşa etmek için herkese düşen sorumluluklar var. Bizler, Roman kardeşlerimizin her alanda hak ettikleri fırsatlara erişebilmeleri için var gücümüzle çalışacağız. Eşit yurttaşlık temelinde, kimseyi dışlamadan, kimseyi ötekileştirmeden, hep birlikte omuz omuza ilerlemeliyiz. Çünkü biliyoruz ki gerçek zenginlik, farklılıklarımızla birlikte yaşadığımız birliğimizdir."