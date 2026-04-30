İyi Parti Heyeti Aksaray Ticaret Borsası'nı Ziyaret Etti: "Türkiye Yüksek Faiz, Vergi ve Ceza Üçgenine Hapsedildi"

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, "Türkiye bir üçgene hapsedildi. Bu üçgenin bir ucu yüksek faiz, bir ucu yüksek vergi, bir ucu yüksek ceza. Bu tablo pansumancılık programıdır. Üretim yok, yatırım yok, istihdam yok. Üretim olmayan, yatırım olmayan, istihdam olmayan bir program çalışmaz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dalgın, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır ve Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen ile birlikte Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök'ü ziyaret etti.

Dalgın, ziyarette yaptığı konuşmada enflasyonun düşmediğini, faizlerin arttığını, dövizin hala kontrol altında sayılamayacağını kaydederek, "Türkiye bir üçgene hapsedildi. Bu üçgenin bir ucu yüksek faiz, bir ucu yüksek vergi, bir ucu yüksek ceza. Bu tablo pansumancılık programıdır. Üretim yok, yatırım yok, istihdam yok. Üretim olmayan, yatırım olmayan, istihdam olmayan bir program çalışmaz" dedi.

"Herkes daha çok kazansın ama ertesi gün süpermarketteki etiket daha fazla artıyorsa o maaşın kimseye bereketi olmaz" ifadesini kullanan Dalgın, önemli olanın alım gücünü ve hayat kalitesini artırmak olduğunu söyledi. "Şimşek programının özünde talebi baskılama bulunduğunu" ifade eden Dalgın, şöyle konuştu:"

"Şimşek programı diyor ki bu odadaki 40 kişiden 20 tanesi fakirleşsin, talebi baskılayayım; bu 4 tane süte 20 kişi talim olsun, fiyatlar artmasın. Enflasyonu böyle durduracağını iddia ediyor. Bu iddiayı kabul etmiyoruz. Talebi baskılamak değil, üretimi artırmak lazım. Bizim programımız bir arz artırma programıdır. O yüzden programımızın adı 'bolluk bereket ekonomisi'. Bunun kökünde de müteşebbis var, çiftçi var, esnaf var, KOBİ var, sanayici var. Tarım da bunun en temel yerlerinden bir tanesi. Eğer daha fazla üretmezsek; daha fazla patates, daha fazla marul, daha fazla et, daha fazla süt, daha fazla peynir üretmezsek ne olur? Hem bu ürünler pahalılaşır hem çiftçimizin cebine doğru düzgün para girmez hem de Allah muhafaza çocuklarımız yeterli beslenemediği için zihinsel ve fiziksel olarak geri kalırlar."

"Türkiye'nin kaynak sorunu yok, kaynakları kullanma sorunu var"

Sulama konusuna da değinen Dalgın, "Türkiye'nin bütün kanal sistemlerinin kapalı şekilde yapılmasının maliyeti 38 milyar dolar. Üstünü kapatırız hem güneş enerjisi üretiriz hem buharlaşmayı önleriz, su kaybetmeyiz. Hem vahşi sulamanın önüne geçeriz hem çiftçimize daha fazla su getiririz, bolluk bereketi sağlarız hem de vatandaşımız için gıdayı ucuzlatırız. Mevcut hükümet 38 milyar doları 9 ayda faiz olarak ödüyor. O yüzden tekrar ediyorum; Türkiye'nin kaynak sorunu yok, kaynakları kullanma sorunu var. Yolsuzluk hortumlarını keserek, israftan tasarruf ederek, yatırımları üretime yönlendirerek bolluk bereket ekonomisini oluşturabiliriz. Türkiye'de üreten çiftçi, hayvancı, KOBİ, sanayici, girişimci bunu yapacak; biz de hükümet olarak onların önünü açan, prangalarını çözen, yollarını asfaltlayan, her şekilde destek olan bir rol üstleneceğiz" diye konuştu.

"AK Parti iktidarı açıklayacakları taban fiyatlarını iyi tutmalı"

Turan Yaldır da çiftçinin, emeklinin kan ağladığını; işçilere, ev kadınlarına, küçük esnafa, iş adamlarına "bir dokunduklarında bin ah işittiklerini" ifade etti. Türkiye'nin güzel yönetilmediğini söyleyen Yaldır, partisinin sadece derdini dinlemediğini, aynı zamanda bunlara çözüm önerileri getirdiklerini anlattı.

Bu yıl yağışın iyi olduğunu, kuraklıkla karşılaşılmaması durumunda çiftçinin yüzünün güleceğini söylemek istediklerini belirten Yaldır, "Çiftçimizin yüzünün güleceğini gören AK Parti iktidarı açıklayacakları taban fiyatlarını iyi tutmalı. İnşallah bu yıl çiftçi adına iyi olur" diye konuştu.

Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Özkök de ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Bu kriz ortamında düze çıkacak vakti hızla bekliyoruz açıkçası" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA