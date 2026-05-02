İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş: Ülkemizin Bütünlüğüne, Bayrağımıza, Dilimize Kastedenlerle Barışık Olamayız

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş, "Bu millet kendisine ihanet edeni, askerine ve polisine silah çekeni, vatandaşını katledeni affetmemiştir ve affetmeyecektir. Biz de ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, bayrağımıza, dilimize kastedenlerle barışık olamayız. Tarih boyunca bu tehditlerle mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, partisinin Burdur İl Başkanlığı'nın düzenlediği üye katılım törenine katıldı. Ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkeş, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"3 Mayıs Türkçüler Günü'nün bu yıl ayrı bir önemi ve anlamı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem ekonomik olarak zorluklar yaşarken hem de milli ve üniter yapısını koruma noktasında hassas bir dönemden geçmektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu güzel coğrafya, üniter yapımız, milli kimliğimiz ve Türkçemiz ciddi tehditlerle karşı karşıyadır. Bu tehditlere karşı durmaya devam edeceğiz. Milletimiz de bunu kabul etmemektedir. Bu millet hiçbir zaman kendisine ihanet edeni, askerine ve polisine silah çekeni, vatandaşını katledeni affetmemiştir ve affetmeyecektir. Biz de ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, bayrağımıza, dilimize kastedenlerle barışık olamayız. Tarih boyunca bu tehditlerle mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz. Bu coğrafyada var olmanın ve devletimizin varlığını sürdürmesinin gereği budur. Türk milletinin feraseti yüksektir. Milli duyguları, Atatürk sevgisi, cumhuriyet bilinci ve bayramlara olan bağlılığı tartışılmazdır. Milletimizi daha da hassas olmaya, birlik ve beraberlik içinde bu oyunları bozmaya davet ediyorum."

"Hukukun üstün olduğu Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz"

Biz her zaman Türk milletinin birliği, beraberliği ve menfaati için siyaset yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Toplumu ayrıştırmak, kutuplaştırmak isteyen her türlü söylemin karşısındayız. Türk milleti yeniden birlik olmayı, kucaklaşmayı özlemiştir. İnşallah o günler yakındır. Hukukun üstün olduğu, insanların hak ettiği şekilde yaşadığı bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye hiçbir zaman kaynakları kıt bir ülke değildir. Ekonomik sıkıntıların temelinde yanlış yönetim, plansızlık ve hazırlıksızlık vardır. Oysa bu ülkenin insan kaynağı da doğal zenginlikleri de yeterlidir. Eksik olan liyakatli yönetimdir. Biz, bu zenginlikleri doğru yönetecek kadrolarla Türkiye'yi hak ettiği noktaya taşıyacağımıza inanıyoruz. Bu vesileyle Burdur'dan tüm vatandaşlarımızın 3 Mayıs Türkçüler Günü'nü kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum."

Kaynak: ANKA