Üye Girişi
Haberi Paylaş

İtfaiyecilerden Vali Akbıyık'a ziyaret

Yerel Haberler

İtfaiyecilerden Vali Akbıyık'a ziyaret

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, beraberindeki personel ile birlikte Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, beraberindeki personel ile birlikte Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, beraberindeki personel ile birlikte "Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası" münasebetiyle Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti. Hakkari'deki yangınlara anında müdahale eden ve halkın takdirini kazanan itfaiye ekibi, bir süre Vali Akbıyık ile sohbet etti. Vali Akbıyık ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, itfaiye personelinin haftasını kutlayıp değişik hediyeler verdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

yangından korunma haftası Bülent Keskin İtfaiye Hakkari Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title