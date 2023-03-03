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İtfaiye ekipleri ağacın dalında mahsur kalan güvercini kurtarmak için seferber oldu

Yerel Haberler

İtfaiye ekipleri ağacın dalında mahsur kalan güvercini kurtarmak için seferber oldu

Ankara'da bir ağacın dalında mahsur kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ankara'da bir ağacın dalında mahsur kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde ağacın dalına konmak isteyen bir güvercin dengesini kaybederek ağaçta mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların güvercinin sesini duyarak itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine kurtarma çalışmaları başladı. Ekipler kısa süre içerisinde güvercini kurtararak sağlıklı bir şekilde serbest bıraktı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Altındağ İtfaiye Ankara Haberler

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