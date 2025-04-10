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İtalyan Şef Andrea Minguzzi'nin Oğlunun Mezarı Tahrip Edildi

İtalyan Şef Andrea Minguzzi'nin Oğlunun Mezarı Tahrip Edildi
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İstanbul'da, İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı düzenlendi. Aile duruşma sonrası mezar ziyareti gerçekleştirdi.

Mezarı tahrip edilen İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin kabrini ailesi duruşma sonrası ziyaret etti. Duruşma ile ilgili yorum yapan anne Yasemin Akıncılar, "Pişmanım diyorlar ama hiç pişmanmış gibi görünmüyorlar" derken baba Andrea Minguzzi, "Ben dün akşam 20.30 kadar burada durdum hiç problem yoktu" dedi.

İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda bıçaklanarak öldürülmüştü. Minguzzi'nin bugün Bahçelievler'de bulunan mezarına saldırı düzenlenerek tahrip edilmişti. Aile duruşmadan sonra oğullarının mezarını ziyaret etti. Aile ve yakınları dualar etti.

Duruşma ile ilgili yorum yapan anne Yasemin Akıncılar, "Pişmanım diyorlar ama hiç pişmanmış gibi görünmüyorlar. Saldırı da bilerek yapılmış. Günah" dedi.

Dün gece oğlunun mezarı başında olduğunu ifade eden baba İtalyan şef Andrea Minguzzi ise, "Ben dün akşam 20.30 kadar burada durdum hiç problem yoktu. Gece oldu tabii ki" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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