Son dakika haberleri! İtalya'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Arif Cez, son yolculuğuna uğurlandı

İtalya'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Arif Cez, son yolculuğuna uğurlandı

BURSA - İtalya'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Eczacıbaşı çalışanında birisi olan Bursalı Arif Cez'in cenazesi memleketi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde son yolculuğu uğurlandı.

Eczacıbaşı Holding Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez'in cenazesi memleketi Bursa Yenişehir ilçesinde merkez Hatuniye Camii'nde cenaze namazının kılınacağı anda aşırı yağış ve rüzgar sebebi ile cenaze bahçe avlusundan cami içerisine alındı. Burada kılınan namazın ardından Arif Cez aile kabristanına defnedildi.

Cenaze namazına hayatını kaybeden Arif Cez'in çalışma arkadaşlarının yanı sıra İlçe Kaymakamı Rahmi Köse Belediye Başkan yardımcısı Mesut Bedel, STK ve sivil toplum örgütlerinin başkanları, Eczacıbaşı Holding yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İtalya helikopter kazasında hayatını kaybeden Arif Cez evli ve iki çocuk babasıydı.