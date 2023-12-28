İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy Darende'de anıldı

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 87.yıl dönümünde Malatya'nın Darende ilçesinde anıldı.

Darende İlçe Müftülüğü tarafından, İstiklal Marşı'nın milli şairi Mehmet Akif Ersoy'un ebediyete yolculuğunun 87'inci yıldönümü nedeniyle Zaimoğlu Çarşı Camii'nde anma programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim, ilahiler, mevlid-i şerif ve dualar okundu. Darende Müftülüğü Tasavvuf Musik-i korosu Milli şair Ersoy'un sevdiği ilahileri, yazdığı şiirleri kaside şeklinde seslendirildi. İlçe Müftülüğü Vaiz'i İbrahim Aksoy ise milli mücadele döneminde büyük rol alan Milli Şair hakkında bilgiler verdi. Cemaatin büyük bir ilgi gösterdiği program, yapılan dua ile sona erdi.

Milli Şair konferans ile öğrencilere anlatıldı

Öte yandan Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Darende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da bir konferans düzenlendi. Programa İlçe Kaymakamı Şeref Gülyer, Belediye Başkanı İsa Özkan, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda, öğrenciler tarafından şiir, oratoryo ve tiyatro gösterileri sergilendi. Yarışmalar sonucu dereceye giren öğrencilere ise hediyeler verildi. - MALATYA