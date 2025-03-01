İstanbullular Ramazan Ayının İlk İftarında Sultanahmet Meydanı'nda Buluştu
Ramazan ayının ilk iftarında İstanbul'un tarihi Sultanahmet Meydanı'na çok sayıda vatandaş akın etti. İnsanlar iftar saatinin gelmesini beklerken, tarihi mekanlarda vakit geçirdiler ve akşam ezanıyla birlikte ilk oruçlarını açtılar.
İstanbullular Ramazan ayının ilk iftarında Sultanahmet Meydanı'na akın etti.
Ramazan ayının ilk iftarında vatandaşlar Sultanahmet Meydanı'na geldi. İftardan saatler önce gelen vatandaşlardan bazıları yeşillik alanlarda oturarak beklerken, kimileri de tarihi mekanlarda vakit geçirdi. İftar saatinin gelmesi ve akşam ezanının okunmasıyla alanda bulunan vatandaşlar ilk oruçlarını açtı.
İlk iftarını ailesiyle Sultanahmet Meydanı'nda açmayı tercih eden Vedat Çetinkaya, "İlk iftarımızı geçen sene olduğu gibi bu senede burada açmayı tercih ettik. Buranın atmosferi bir başka oluyor bizim için, dolayısıyla geçmişte yaşadığımı o anı tekrar yaşamak için buraya geldik. Rabbim bizlere bu Ramazan'ı hayırlı bir şekilde geçirmeyi nasip etsin" dedi. - İSTANBUL