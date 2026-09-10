İstanbul, yeni eğitim-öğretim yılına 83 yeni okulla başlıyor
İstanbul’da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde yapımı tamamlanan 83 okul ve 2 bin 210 derslik öğrencilerin hizmetine sunuldu.
İstanbul'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde yapımı tamamlanan 83 okul ve 2 bin 210 derslik öğrencilerin hizmetine sunuldu. Kentte 2023 yılında yüzde 26 olan ikili eğitim oranı ise yeni yatırımlarla yüzde 18'e geriledi.
İstanbul'da yaklaşık 3 milyon öğrencinin ders başı yapacağı yeni okullar; depreme dayanıklı yapıları, sosyal donatı alanları, tiyatro ve konferans salonlarıyla eğitim verecek.
İstanbul Valiliği tarafından hizmete alınacak okulların dağılımı şöyle:
74 derslikli 8 anaokulu
670 derslikli 23 ilkokul
814 derslikli 29 ortaokul
532 derslikli 16 lise
8 derslikli 1 halk eğitim merkezi
112 derslikli 6 özel eğitim okulu
Kent genelinde 130 okulun inşaatı sürerken, 8 okulda güçlendirme çalışması yürütülüyor. Planlama aşamasında ise 160 okul bulunuyor.
İstanbul Valiliği, devletin imkanları ve hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen yatırımlarla "Tüm okullarda tekli eğitim" hedefine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.