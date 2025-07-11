İstanbul Valisi Davut Gül, Yiğit Bulut'un Ailesine Başsağlığı Ziyaretinde Bulundu

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul Valisi Davut Gül, Bulut'un ailesine başsağlığı dilemek için hastaneye ziyarette bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül kanser tedavisi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi gazeteci yazar Yiğit Bulut, tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Davut Gül, Bulut'un hayatını kaybettiği hastaneye gelerek ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Ardından Gül, açıklama yapmadan hastaneden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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