İstanbul Valisi Davut Gül Silivri Depreminin Yaralılarını Ziyaret Etti
İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşları Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
İstanbul Valisi Davut Gül Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.
İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Valimiz Davut Gül, Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşlarımızı tedavi gördükleri Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Yaralı vatandaşlarımızın sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi alan Vali Gül, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini de iletti" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel