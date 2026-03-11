Haberler

İstanbul Valisi Gül: 'Okula giden çocuklara 2 bin TL kantin kartı verilecek'
İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli'deki iftar programında çocuklara yönelik yeni projeler ve kira desteği hakkında bilgi verdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli'de düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli'de düzenlenen bir iftar programına katıldı. Programa İstanbul Valisi Gül'ün yanı sıra çok sayıda davetli vatandaş katıldı.

İftar yemeği sonrası kürsüye gelerek konuşma yapan Vali Gül, "Çocuklara yönelik faaliyetler yapıyoruz. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da 20 bin TL olan kira desteğini vermeye devam edeceğiz. Bunun dışında ilk defa bu sene başlattığımız gönülde bir öğün kartımız olacak. Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz. Sadece okulun kantininde olacak her ay düzenli olarak bu karta 2 bin TL para yükleyeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
