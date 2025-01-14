İstanbul Valisi Davut Gül, Edip Akbayram'ı Hastanede Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, sanatçı Edip Akbayram'ın tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek ziyarette bulundu.

Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın, tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sanat, spor ve siyaset camiasından birçok isim ziyarette bulundu. Öğle saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül, hastaneye gelerek ünlü sanatçının ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu ve hekimlerden Akbayram'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. - İSTANBUL