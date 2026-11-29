İstanbul Valisi Davut Gül, Çatalca'da su baskınları nedeniyle mahsur kalan 39 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Vali Gül, Çatalca'da selde zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Karamandere'de bir kahvehaneye giren Davut Gül, köylülerle sohbet ederek çay içti. Vali Gül, an itibariyle 39 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Bölgede mahsur kalan tüm vatandaşların kurtarıldığını söyleyen Vali Gül, "Bundan sonra da gelecek ihbarlara arkadaşlar müdahale ediyorlar. Su seviyesi çok yüksek olmadığı için olağanüstü bir sıkıntısı olan hemşehrimiz yok. Ama araba gitmiyordur, mahsur kalmıştır orada da bütün ekipler sahada. Şu anda herkese ulaşıldı ve hepsi alındı. Bundan sonra yenisi olursa onlara da müdahale edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı