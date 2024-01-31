İstanbul Valisi Davut Gül, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 18 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan Adli Yargı Kararnamesi ile Zafer Koç, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi. İstanbul Valisi Davut Gül, göreve başlayan Koç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da Koç'a ziyarette bulundu. Başsavcı Zafer Koç, ziyaretine gelenlere birer plaket takdim etti. - İSTANBUL