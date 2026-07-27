Haberler

İstanbul'da 300 metrede 13 bina dönüşüme girdi

İstanbul'da 300 metrede 13 bina dönüşüme girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul genelinde büyük ilgi gören "Yarısı Bizden" kampanyası çerçevesinde kent genelinde kentsel dönüşüm rekorları kırılıyor.

İstanbul genelinde büyük ilgi gören "Yarısı Bizden" kampanyası çerçevesinde kent genelinde kentsel dönüşüm rekorları kırılıyor. Muhtemel Marmara depremine karşı başlatılan seferberlikte, yaklaşık 300 metre uzunluğundaki tek bir sokak üzerinde bulunan 13 binanın ya yıkıldığı ya da yıkılmak üzere boşaltıldığı anlar havadan görüntülendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yüzyılın Dönüşümü" projesi kapsamındaki "Yarısı Bizden" kampanyası, megakentin dört bir yanında tüm hızıyla sürüyor. Muhtemel deprem riskine karşı güvensiz yapıların hızla ortadan kaldırıldığı İstanbul'da, vatandaşların kampanyaya gösterdiği yoğun ilgi sahada somut sonuçlar vermeye devam ediyor.

300 metrelik sokakta dev dönüşüm

Kent genelinde yürütülen yenileme çalışmalarının en çarpıcı örneklerinden biri de Bakırköy'de gerçekleşiyor yaklaşık 300 metre uzunluğundaki tek bir sokakta yaşanıyor. Deprem yönetmeliğine uygun olmayan ve risk taşıyan binalar için düğmeye basılan sokakta 13 bina aynı anda kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Binaların bir kısmının yıkımı tamamlanırken, kalan kısmı ise yıkım ekiplerinin müdahalesi öncesinde tamamen boşaltıldı.

Kentin dönüşüm manzarası havadan görüntülendi

Bir sokak üzerinde 13 yapının ya iş makineleriyle yıkıldığı ya da tahliye edilerek yıkıma hazır hale getirildiği devasa dönüşüm alanı drona kamerasına kaydedildi. Havadan çekilen görüntülerde, sokak boyunca neredeyse adım başı bir binanın kentsel dönüşüme girdiği ve yürütülen hummalı çalışma gözler önüne serildi. İstanbul genelinde hız kesmeden devam eden dönüşüm çalışmalarıyla, ekonomik ömrünü tamamlamış dayanıksız yapıların yerini depreme dayanıklı, güvenli ve modern konutların alması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti

CHP'de toplu istifa! Partinin ağır topları saf değiştirdi
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı

Savcılık 5 ünlü ismi daha çağırdı

Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor

Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yol verme tartışması faciaya dönüştü: 4 yaralı, 3 gözaltı

Kavga değil resmen savaş! Kan döküldü, polis havaya ateş açtı
1. Lig ekibi Vanspor, iç sahada oynayacağı her maç için 1738 kilometre yol gidecek

İç sahada oynayacakları her maç için 1738 kilometre yol gidecekler
Bedriye'nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti

Katil, en yakınındaki isim çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti
İtalya'dan geldi, Türkiye'ye damga vurdu: Daniele Santarelli

İtalya'dan geldi, Türkiye'ye damga vurdu
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'te bunu gören şaşkına dönüyor

Milyonları ilgilendiriyor! e-Devlet'te bunu gören şaşkına dönüyor
Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok: S.ks mi yapsaydım

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok

Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi

Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi