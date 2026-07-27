İstanbul'da 300 metrede 13 bina dönüşüme girdi

İstanbul genelinde büyük ilgi gören "Yarısı Bizden" kampanyası çerçevesinde kent genelinde kentsel dönüşüm rekorları kırılıyor. Muhtemel Marmara depremine karşı başlatılan seferberlikte, yaklaşık 300 metre uzunluğundaki tek bir sokak üzerinde bulunan 13 binanın ya yıkıldığı ya da yıkılmak üzere boşaltıldığı anlar havadan görüntülendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yüzyılın Dönüşümü" projesi kapsamındaki "Yarısı Bizden" kampanyası, megakentin dört bir yanında tüm hızıyla sürüyor. Muhtemel deprem riskine karşı güvensiz yapıların hızla ortadan kaldırıldığı İstanbul'da, vatandaşların kampanyaya gösterdiği yoğun ilgi sahada somut sonuçlar vermeye devam ediyor.

300 metrelik sokakta dev dönüşüm

Kent genelinde yürütülen yenileme çalışmalarının en çarpıcı örneklerinden biri de Bakırköy'de gerçekleşiyor yaklaşık 300 metre uzunluğundaki tek bir sokakta yaşanıyor. Deprem yönetmeliğine uygun olmayan ve risk taşıyan binalar için düğmeye basılan sokakta 13 bina aynı anda kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Binaların bir kısmının yıkımı tamamlanırken, kalan kısmı ise yıkım ekiplerinin müdahalesi öncesinde tamamen boşaltıldı.

Kentin dönüşüm manzarası havadan görüntülendi

Bir sokak üzerinde 13 yapının ya iş makineleriyle yıkıldığı ya da tahliye edilerek yıkıma hazır hale getirildiği devasa dönüşüm alanı drona kamerasına kaydedildi. Havadan çekilen görüntülerde, sokak boyunca neredeyse adım başı bir binanın kentsel dönüşüme girdiği ve yürütülen hummalı çalışma gözler önüne serildi. İstanbul genelinde hız kesmeden devam eden dönüşüm çalışmalarıyla, ekonomik ömrünü tamamlamış dayanıksız yapıların yerini depreme dayanıklı, güvenli ve modern konutların alması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı