İstanbul’un birçok noktasında sağanak etkili oldu: Yollarda su birikintileri oluştu

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle caddelerde su birikintisi oluşurken, alt geçitler göle döndü. Birçok noktada ise trafiğin yavaşladığı ve vatandaşın zor anlar yaşadığı görüldü.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan sağanak, kısa sürede cadde ve sokakları göle çevirdi. Özellikle alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve vatandaş zor anlar yaşadı. Trafikte zaman zaman yoğunluk yaşanırken yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağışın aralıklarla etkisini sürdürmesi beklenirken, ekiplerin olumsuzluk yaşanan noktalardaki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı