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İstanbul Taksim Meydanı'nda Sağanak Yağış Zor Anlar Yaşattı

İstanbul Taksim Meydanı'nda Sağanak Yağış Zor Anlar Yaşattı
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İstanbul'da etkisini artıran sağanak yağış, Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji uyarısı sonrası öğle saatlerinde başlayan yağmur, bazılarını şemsiyelerine sarılmaya, bazılarını ise binaların altına sığınmaya zorladı.

İstanbul'da zaman zaman etkisini artıran sağanak yağışa Taksim Meydanı'nda yakalananlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Daire Başkanlığı (AKOM), İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Öğle saatlerinden itibaren etkisini zaman zaman artıran yağış, Taksim Meydanı'nda bulunanlara zor anlar yaşattı. Yağmura Taksim'de yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiyelerine sarılırken, bazı vatandaşlar ise binaların altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların o zor anları kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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