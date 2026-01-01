Haberler

Beyaz örtüyle kaplanan Sarıyer havadan görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde etkili olan kar yağışı, her yeri beyaz örtü ile kapladı ve havadan görüntüleri kaydedildi. Doğanın sunduğu bu güzel manzara, görenleri mest etti.

İstanbul Sarıyer'de etkili olan kar yağışı her yeri beyaz örtü ile kapladı. Kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı zaman zaman etkisini artırıyor. Sarıyer'de kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı ile birlikte ilçe beyaza büründü. Doğayla bütünleşen kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Görenleri mest eden manzara havadan görüntülendi. Görüntülerde çatıların üzerini kar kapladığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Teklif aldı mı? Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe itirafı

Teklif aldı mı? Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe itirafı
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak