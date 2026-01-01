Beyaz örtüyle kaplanan Sarıyer havadan görüntülendi

İstanbul Sarıyer'de etkili olan kar yağışı her yeri beyaz örtü ile kapladı. Kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı zaman zaman etkisini artırıyor. Sarıyer'de kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı ile birlikte ilçe beyaza büründü. Doğayla bütünleşen kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Görenleri mest eden manzara havadan görüntülendi. Görüntülerde çatıların üzerini kar kapladığı görülüyor. - İSTANBUL