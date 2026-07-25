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İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Güner’den kaza açıklaması: 30 yaralı, 2’sinin durumu kritik

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Eyüpsultan’da meydana gelen şehirlerarası yolcu otobüsü kazasında 30 kişi yaralandı.

Eyüpsultan'da meydana gelen şehirlerarası yolcu otobüsü kazasında 30 kişi yaralandı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kazaya ilişkin açıklamasında yaralıların hastanelere sevk edildiği ve 2 yaralının durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eyüpsultan ilçemizde meydana gelen şehirler arası yolcu otobüsü kazasında yaralanan 30 vatandaşımız, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelerimize sevk edilmiştir. Yaralılarımızın tedavi süreçleri hastanelerimizde titizlikle sürdürülmektedir. 2 hastamızın genel durumu ciddiyetini korumaktadır. Olayın ardından sağlık ekiplerimiz tüm imkanlarıyla hızla bölgeye intikal etmiş olup, süreç yakından takip edilmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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