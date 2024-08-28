Elektrik yüklü bulutlar İstanbul'da hava trafiğini alt üst etti! Uçaklar havada kaldı
İstanbul Havalimanı'nın üstünde oluşan elektrik yüklü cumulonimbus bulutları nedeniyle, iniş yapacak uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle hava ulaşımında aksamalar meydana geldi.
İstanbul Havalimanı'nın üstünde oluşan elektrik yüklü "CB" olarak adlandırılan cumulonimbus bulutları nedeniyle iniş yapacak uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.
CB bulutları uçuşlarda kısa süreli rötar oluştururken, iniş için alçalan uçakların pilotları, hava trafiğini düzenleyen kontrolörlere olumsuz hava şartlarının olduğu koordinatlar hakkında bilgi verdi.