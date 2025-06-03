İstanbul Havalimanı'nda Bulunan 10 Bin Dolar Sahibine Teslim Edildi

İstanbul Havalimanı'nda Bulunan 10 Bin Dolar Sahibine Teslim Edildi
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Havaist çalışanı, İstanbul Havalimanı'ndaki yolcu indirme katında bulduğu 10 bin dolarlık çantayı sahibine ulaştırdı. Çanta, yetkililer tarafından sahiplenildi ve bulana teşekkür belgesi verildi.

İstanbul Havalimanı yolcu indirme katında Havaist çalışanının bulduğu 10 bin dolar sahibine teslim edildi.

Havalimanında şehir içi ulaşım hizmeti veren Havaist firmasının çalışanı, otobüs yolcu indirme katında sahipsiz bir çanta fark etti. Çantayı bulan personel durumu yetkililere bildirirken, çantanın sahibini bulmak için büyük çaba sarf edildi. Kimlik kontrolünün ardından çantanın sahibine ulaşıldı. İçerisinde 10 bin dolar bulunan çanta sahibine teslim edilirken, çantayı bulan personele ise teşekkür belgesi verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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