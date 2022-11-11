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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden bazı basın organlarında yer alan iddialara ilişkin açıklama Açıklaması

Yerel Haberler

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden bazı basın organlarında yer alan iddialara ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kurumun çalışmalarıyla ilgili bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan iddiaların "yalan ve iftiradan" ibaret olduğunu bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kurumun çalışmalarıyla ilgili bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan iddiaların "yalan ve iftiradan" ibaret olduğunu bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türk Polis Teşkilatına uyuşturucu ticareti, Türk Silahlı Kuvvetlerine kimyasal silah iftirası atanların yeni bir iftira kampanyası başlattığı belirtildi.

Açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan iddialara ilişkin şunlar kaydedildi:

"İddia ve ileri sürülen İl Emniyet Müdürlüğümüz çalışmalarında koordinasyona ilişkin hususlar kesinlikle yalan ve iftiradan ibarettir. Emniyet Teşkilatımız hiyerarşik düzenden asla taviz vermeyen bir yapıya sahiptir. İlimizde huzur ve güvenliğin korunması için hukuki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen bütün uygulamalar, sıralı amirlerimizin talimat ve koordinasyonlarıyla gerçekleştirilmektedir. Teşkilatımızı yıpratmaya, karalamaya ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlarımızı gölgelemeye yönelik asılsız iddialarda bulunanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA / Yerel

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