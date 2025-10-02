İstanbul'dan Kudüs'e Yürüyüş Başlatan Somayeh Moghadam Düzce'ye Ulaştı

Gazze'ye destek olmak amacıyla İstanbul'dan Kudüs'e yürüyüş başlatan İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi doktora öğrencisi İranlı Somayeh Moghadam Düzce'ye ulaştı.

İsrail'in Filistin'de ki saldırılarına tepki göstermek için İstanbul'dan yola çıkan Somayeh Moghadam, yürüyüşünün 4. gününde Düzce'ye ulaştı. Düzce'de ki Merkez Büyük Cami'nin bahçesinde basın açıklaması yapan Moghadam, Üsküdar Meydanı'ndan başlayan yolculuğuna devam ettiğini belirterek, yürüyüşü Gazze'de çocuklar acı veren bir durumda olduğu için başlattığını söyledi. İnsanlığın bir araya gelmediği takdirde bu sıradanlaşmış kötülüğün hiçbir zaman ortadan kalkmayacağını dile getiren Moghadam, yürüyüşüne Kudüs'e ulaşasıya kadar devam edeceğini belirterek, "Bireysel olarak yola çıktım. Çünkü iki seneden beri ne yazık ki Birleşmiş Milletlerin yaptıkları etkili olmadı. Aslında ben o kapıların kapanmasını düşünüyorum. Çünkü etkisiz bir Birleşmiş Milletler hiçbir işimize de yaradığını düşünmüyorum. Devletler ne kadar arkadan konuşsalar bile yine de etkisizlik var. Yine çocuklar ölüyor. Bu çok kutsal bir yolculuk. Yunus yürüyüşünün de bir anlamı var. Sloganı tarih ve vicdandan geliyor. Sıradanlaşan kötülüğe dur demek ve yunus yürüyüşüdür. Bir insani vicdana geri dönüşümüz olaraktan adını yunus yürüyüşü koydum. Hz. Yunus ilk başta Allah'ın ona emanet ettiğine itaatsizliği demeyelim de karayolundan gitmemiş ve deniz yolunu izlemiş. Sonradan denizden çıktıktan sonra yerine geri dönmüş. Burada bir nevi bizim Filistin'i 70 seneden beri unuttuğumuz ve şu an ona geri dönmemiz anlamına geliyor. O yüzden bu yürüyüşün adı March Of Yunus olarak koyduk" ifadelerini kullandı.

Somayeh Moghadam daha sonra Bolu'ya doğru yola çıktı. - DÜZCE