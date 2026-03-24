Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde sis manzarası mest etti

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, kentin simge noktalarından Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde etkileyici görüntüler oluşturdu. Köprünün büyük bölümü sis tabakası altında kalırken, ortaya çıkan manzara görenleri adeta mest etti.

Akşam saatlerinin mavi tonları ile birleşen sis, köprü ve çevresinde büyüleyici bir atmosfer oluşturdu. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran sis nedeniyle köprünün kuleleri zaman zaman tamamen gözden kayboldu.

Sürücüler için görüş mesafesinin yer yer düşmesine neden olan sis, görsel açıdan eşsiz anlara sahne oldu. İstanbul'da doğa ile mimarinin buluştuğu bu manzara, kentin akşam siluetine bir kez daha hayran bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı