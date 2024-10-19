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İstanbul'da Yağmurun Ardından Büyüleyici Gökkuşağı

İstanbul'da Yağmurun Ardından Büyüleyici Gökkuşağı
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Öğle saatlerinde İstanbul'da etkili olan kısa süreli yağmurun ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, turistler tarafından Galata Kulesi'nde görüntülendi.

İstanbul'da öğle saatlerinde kısa süreli yağmurun ardından oluşan gökkuşağı hayran bıraktı. Galata Kulesi'ndeki turistler ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İstanbul'da öğle saatlerinde kısa süreli etkili olan yağışlı havanın ardından gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Beyoğlu semalarında oluşan gökkuşağı megakentin birçok noktasından görülürken, görsel bir şölen oluşturdu. Galata Kulesi'ni ziyaret eden turistler de karşılaştıkları gökkuşağı sürprizini cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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