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İstanbul'da yağmur öncesi gri bulutlar Tarihi Yarımada'da kartpostallık görüntü sundu

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İstanbul'da yağmur öncesi gri bulutlar Tarihi Yarımada'da kartpostallık görüntü sundu
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İstanbul'da yağmur öncesi gökyüzünü koyu gri bulutlar kapladı. Tarihi Yarımada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii ve Boğaz çevresinde etkili olan bulutlar dronla görüntülenirken, yerli ve yabancı turistler manzarayı fotoğrafladı.

Yağmur yağışının beklendiği İstanbul'da gökyüzünü koyu gri bulutlar kapladı. Tarihi Yarımada ve Boğaz çevresinde oluşan manzara ise izleyenleri kendine hayran bıraktı

İstanbul'da beklenen yağmur öncesi gökyüzünü gri bulutlar kapladı. Yağış öncesi kentin üzerine çöken kasvetli ve bir o kadar da etkileyici gökyüzü, İstanbul'un tarihi dokusuyla birleşerek seyri doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Özellikle Tarihi Yarımada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii ve Boğaz çevresinde etkili olan koyu gri bulutlar havadan görüntülendi. Kentin simge yapılarının üzerinde süzülen bulut kümesi, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Turistler anı ölümsüzleştirdi

Manzarayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, tarihi mekanların etrafında yoğunluk oluşturarak fotoğraf çektirdi. Yağmur öncesi oluşan bu eşsiz atmosfer, dron kamerasıyla görüntülendi. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı kentte, gökyüzünün griye bürünmüş hali izleyenleri mest etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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