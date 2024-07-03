İstanbul'da Vinç Operatörü Ezan Sesini Duymayınca Namazını Kıldı

İstanbul Pendik Kurtköy'de kule vinç operatörü olarak çalışan işçi, ezan sesini duyunca, içinde bulunduğu vinci kıbleye doğru yöneltti ve yerden yaklaşık 60 metre yükseklikte namazını kıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde yapımı süren bir inşaatta kule vinç operatörü olarak çalışan işçi, geçtiğimiz gün öğlen vaktinde ezan sesini duyunca, içinde bulunduğu vinci kıbleye doğru yöneltti. Yerden yaklaşık 60 metre yükseklikteki işçi, seccadesini serdikten sonra namazını kıldı. İşçi, namazın ardından çalışmaya devam etti. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL