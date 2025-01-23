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İstanbul'da Sis, Boğaz Trafiğini Durma Noktasına Getirdi

İstanbul'da Sis, Boğaz Trafiğini Durma Noktasına Getirdi
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İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, boğaz trafiğini durma noktasına getirdi. Dronla çekilen havadan görüntülerde, bulutların arasında kalan gökdelenler muhteşem manzaralar sundu. Çamlıca Kulesi'nin görüntüsü de izleyenleri büyüledi.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan siz boğaz trafiğinin durmasına neden oldu. Dronla çekilen görüntülerde bulutların arasında gözüken gökdelenler ise eşsiz manzaralar ortaya çıkarttı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan Levent ve Çamlıca bölgesinde yoğun olarak gözüken sis havadan görüntülendi. Çamlıca Kulesi'nin bulutların üzerindeki manzarası de mest etti. Sis nedeniyle zaman zaman araç sürücüleri görüş mesafesi kısalması nedeniyle yavaş seyretmek zorunda kaldı. Havadan çekilen görüntülerde gökdelenlerin gün doğumunda kartpostallık görüntüleri de görenleri kendine hayran bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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