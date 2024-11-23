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İstanbul'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İstanbul'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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İstanbul'da aralıklarla etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı deniz seferleri iptal edildi.

İstanbul'da şiddetli yağış aralıklarla etkisini gösteriyor. Zaman zaman etkisini arttıran yağış nedeniyle yollara adeta göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı yağış uyarılarının ardından Avrupa yakasında sağanak yağış etkili oluyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Sağanak yağış nedeniyle Beşiktaş ve Fatih'te yollarda su birikintileri oluştu. Aniden etkisini arttıran yağışlara hazırlıksız yakalan vatandaşlar kaçışırken şiddetli lodos nedeniyle bazı deniz seferleri iptal edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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