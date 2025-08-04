İstanbul'da Sıcak Hava, Çocuk ve Köpeği Süs Havuzuna Daldırdı

İstanbul'da Sıcak Hava, Çocuk ve Köpeği Süs Havuzuna Daldırdı
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İstanbul Taksim Meydanı'nda bunaltıcı sıcak hava nedeniyle bir çocuk ve bir köpek süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Vatandaşlar, sıcak havadan korunmaya çalışırken serinlemek için havuza dalanları görüntüledi.

İstanbul Taksim Meydanı'nda sıcaktan bunalan çocuk ve köpek süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.

Hafta sonu etkili olan yağmurun ardından bir nebze serinleyen mega kent İstanbul'da sıcak hava etkisini yeniden göstermeye başladı. Bunaltan hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sıcak hava hayvanları da bunalttı. Bahçelievler'de bir köpek süs havuzuna girerek serinledi. Taksim'de de güneşin yakıcı etsinden kimisi şemsiyle korunmaya çalıştı, kimisi de yelpaze kullandı. Sıcaktan bunalan küçük bir çocuk ise Taksim Meydanı'nda süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Çocuğun ardından bir köpek de havuza girerek serinledi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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