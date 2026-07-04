Haberler

Taksim'de sağanak yağış etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, Taksim başta olmak üzere bazı bölgelerde etkili oldu. Turistler ve vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazıları şemsiye kullanarak bazıları ise koşarak korunmaya çalıştı.

İstanbul'da bazı bölgelerde sabah saatlerinde sağanak yağış başladı. Taksim'de kısa süreli etkili olan sağanak yağışa turistler ve vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından beklenen yağış, sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Taksim Meydanı'nda bir anda bastıran yağmur turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı

Bakan Şimşek önüne gelir gelmez imzaladı! Milyonlarca kişiyi etkiliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban AK Parti'ye geçiyor' iddiası

Ankara koridorlarını sallayacak kulis! Sürpriz isim AK Parti yolunda
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

Şahan Gökbakar, meslektaşının tutuklanması sonrası sessizliğini bozdu
İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı

Aylardır nerede olduğu bilinmiyordu! Gölge lider cenazede ortaya çıktı
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasından sonra... Cem Yılmaz'dan olay karar!
Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı

Erdoğan görüşmesi öncesi Trump'tan dikkat çeken ziyaret
Milli futbolculardan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na rest

Yapmak istediği şov elinde patlayacak! Milli futbolculardan rest
Sağlıkta çığır açacak karar: Esenlik merkezleri ve üniteleri kurulacak

Sağlıkta çığır açacak yenilik! Türkiye genelinde kurulacak