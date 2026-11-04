Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul'da sağanak öncesi kara bulutlar gündüzü geceye çevirdi, dronla görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da sağanak öncesi kara bulutlar gündüzü geceye çevirdi, dronla görüntülendi Haber Videosunu İzle
İstanbul'da sağanak öncesi kara bulutlar gündüzü geceye çevirdi, dronla görüntülendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji uyarılarının ardından İstanbul'da öğle saatlerinde hava bir anda karardı; Tarihi Yarımada ve Boğaz üzerinde toplanan yoğun kara bulutlar gündüzü geceye çevirdi. Sağanak öncesi kentin silüetini örten bulutlar dronla görüntülendi, yağış kısa sürede etkisini gösterdi.

İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak öncesi gökyüzünü yoğun kara bulutlar kapladı. Tarihi Yarımada ve İstanbul Boğazı üzerinde toplanan bulutlar dronla görüntülendi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da hava bir anda karardı. Kentin üzerine adeta karabasan gibi çöken yoğun kara bulutlar, gündüzü geceye çevirdi. Tarihi yarımada ve Boğaz hattı üzerinde etkisini artıran bu olağanüstü doğa olayı adeta kentin silüetini örttü.

Yaklaşan yağmurla birlikte kentin silüetini kaplayan devasa bulut kütleleri, havadan dron kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Şehrin farklı noktalarından da net bir şekilde görülen kara bulutların ardından sağanak yağış kısa sürede etkisini gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 53 sitede yayınlandı.
Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor

Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler ekrana gelmedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın seçim yenilgisi sonrası İran'da dikkat çeken manzara

Görüntü ABD'den değil! Trump kaybetti, binlerce kişi sokaklara çıktı
474 milyon dolar harcayan Elon Musk'tan seçim sonrası olay sözler

474 milyon dolar harcayan Elon Musk'tan seçim sonrası olay sözler
Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt

Türkçe soruyu duyunca verdiği yanıt olay oldu
Galatasaray'ın yıldızı Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktı

Galatasaray'ın yıldızı Ronaldo ve Messi'yi solladı
ABD'de Kongre el değiştirdi! Trump’ın hangi kararları Demokratlara takılabilir? İşte elinde kalan tek yetki

Hangi kararları Demokratlara takılabilir? İşte elinde kalan tek yetki
Burak Özçivit'in yeni dizisindeki şiddet sahnesi fragmandan kaldırıldı

Bu sahnelere tepki yağdı! Fragmandan kaldırıldı
Gazze'de mahsur kalan doktor ABD'de tarih yazdı! İlk Müslüman vekil seçildi

Gazze'de mahsur kalan doktor, ABD seçimlerine damga vurdu