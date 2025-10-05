Haberler

İstanbul'da 'Özgürlüğe Yürüyoruz' Yürüyüşü İçin Trafik Tedbirleri Alındı

Ayasofya Meydanı'ndan Eminönü Meydanı'na yapılacak yürüyüş nedeniyle bazı yollar kapatılacak ve alternatif güzergahlar belirlendi. İstanbul Valiliği yürüyüş programı hakkında bilgi verdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 05 Ekim 2025 tarihinde Ayasofya Meydanı-Eminönü Meydanı arasında düzenlenecek olan yürüyüş programı kapsamında Ankara Caddesi, Hamidiye Caddesi, Ebu Suud Caddesi, Orhaniye Caddesi, Bankacılar Caddesi, Alemdar Caddesi, Tahmis Sokak, Çiçek Pazarı Sokak program bitimine kadar trafiğe kapatılacaktır" denildi.

Alternatif yollar ise şöyle:

Bab-ı Ali Caddesi, Hükümet Konağı Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
