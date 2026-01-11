AJet olumsuz hava şartları sebebiyle 24 seferin iptal edildiğini duyurdu

AJet, yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferin iptal edildiğini açıkladı.

AJet, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferin iptal edildiğini açıkladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden 12 Ocak Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferimiz iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL