İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu arttı

Okulların da açılmasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren arttı. Hem okula yetişmeye çalışan öğrenciler hem de haftanın ilk gününde işe giden sürücüler yollara çıktı. Yağışın da etkisiyle Okmeydanı'nda trafik yoğunluğu yaşandı. İBB trafik uygulamasına göre saat 08.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü. - İSTANBUL