İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu arttı

Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu artarak yüzde 74 seviyesine çıktı. Hem öğrenciler hem de çalışanlar yola çıktı, yağışlı hava koşulları da durumu olumsuz etkiledi.

Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. İBB trafik uygulamasında saat 08.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.

Okulların da açılmasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren arttı. Hem okula yetişmeye çalışan öğrenciler hem de haftanın ilk gününde işe giden sürücüler yollara çıktı. Yağışın da etkisiyle Okmeydanı'nda trafik yoğunluğu yaşandı. İBB trafik uygulamasına göre saat 08.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü. - İSTANBUL

