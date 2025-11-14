İstanbul'da Midye Zehirlenmesi: Ailede Üç Kayıp
Ortaköy'de yedikleri midye sonrası hastaneye kaldırılan Böcek ailesinin iki çocuğu hayatını kaybetti, anne Çiğdem Böcek de sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan aile, Ortaköy'de yedikleri midye sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böcek ailesinin 2 çocuğu dün hayatını kaybederken, anne Çiğdem Böcek bu sabah hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Böcek'in cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Fatih'te bir otelde konaklayan aile, Ortaköy'de yedikleri midye sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böcek ailesinin 2 çocuğu dün hayatını kaybederken, hastanede yoğun bakımda tedavisine devam edilen anne Çiğdem Böcek bu sabah hayatını kaybetti. Hastanedeki işlemleri tamamlanan anne Çiğdem Böcek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. - İSTANBUL