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İstanbul'da Metrobüs Duraklarında Uzun Kuyruklar Oluştu

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İstanbul'da akşam saatlerinde metrobüs durakları ile üst geçitlerde uzun kuyruklar oluştu. Durağa ulaşmakta güçlük çeken yolcular, araçlara binmekte zorlanırken, yoğunluk iftar vaktine kadar devam etti.

İstanbul'da akşam saatlerinde metrobüs durakları ile üst geçitlerde uzun kuyruklar oluştu. Durağa ulaşmakta güçlük çeken yolcular, araçlara binmekte zorlanırken, yoğunluk iftar vaktine kadar devam etti.

İstanbul Yenibosna'da metrobüs hattını kullanan vatandaşlar, üst geçit ve duraklarda aşırı yoğunlukla karşılaştı. Üst geçitlerde başlayan yoğunluk metrobüs durağına kadar uzadı. Durağa ulaşmakta güçlük çeken yolcular, araçlara binmekte zorlandı. Tek sıra halinde ilerlemeye çalışan vatandaşlar, güçlükle yürürken o anlar ise havadan görüntülendi. Görüntülerde yolcuların kalabalık nedeniyle ilerlemekte zorlandığı görülürken, E-5 yolunda ise zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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