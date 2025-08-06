İstanbul'da Kuvvetli Rüzgar ve Yağmur Etkili Oldu
İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından kuvvetli rüzgar ve kısa süreli gök gürültülü yağmur etkili oldu. Silivri, Avcılar ve Küçükçekmece gibi ilçelerde ani yağışlar vatandaşları zor durumda bıraktı.
İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından kuvvetli rüzgar ve kısa süreli yağmur etkili oldu. Yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.
İstanbul'da bugün için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından fırtına ve yağmur uyarısı yapılmıştı. Akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar ile beraber kentin bazı ilçelerinde yağmur etkili oldu. Silivri, Avcılar ve Küçükçekmece'de kısa süreli gök gürültülü yağış etkisini gösterdi. Ani bastıran yağmura yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Yağış, aralıklara etkisini gösteriyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel