İstanbul'da Kuvvetli Rüzgar ve Yağmur Etkili Oldu

İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından kuvvetli rüzgar ve kısa süreli yağmur etkili oldu. Yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da bugün için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından fırtına ve yağmur uyarısı yapılmıştı. Akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar ile beraber kentin bazı ilçelerinde yağmur etkili oldu. Silivri, Avcılar ve Küçükçekmece'de kısa süreli gök gürültülü yağış etkisini gösterdi. Ani bastıran yağmura yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Yağış, aralıklara etkisini gösteriyor. - İSTANBUL